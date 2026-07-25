Москва25 июл Вести.В публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО), курирующей мусорную реформу, сменится руководство. Им может стать глава "Росагролизинга" Павел Косов, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, нового гендиректора РЭО назначат после изменения состава наблюдательного совета госоператора – это высший орган управления компании. В 2025 году число его членов увеличили с пяти до семи. Одним из них тогда стал 50-летний Павел Косов.

В 2026 году в наблюдательный совет, как предполагается, введут первого замминистра природных ресурсов Джамбулата Хатуова, который занял эту должность после увольнения Дениса Буцаева на фоне возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве.

Сейчас генеральным директором РЭО является Ирина Тарасова. Ее назначили на пост главы "мусорного" госоператора в марте 2025 года.