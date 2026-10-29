Москва29 окт Вести.Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин по решению Совета баскетбольной Единой лиги ВТБ был избран почетным президентом. Данная кандидатура была поддержана советом единогласно, рассказал ИС "Вести" президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Для нас очень было важно, чтобы почетным президентом был человек, который стоял у истоков лиги. Андрей Леонидович участвовал во всех серьезных решениях принятии решений, новых проектов, создания чемпионата. Я думаю, что с избранием Андрея Леонидовича мы получаем большую ответственность и в то же время возможность сделать наши проекты ярче, сделать чемпионат интереснее заявил он

Кущенко отметил, что Единая лига находится на высочайшем уровне соревнований как в России, так и в Европе.

Я думаю, что новая страница начнется уже прямо завтра, и мы будем иметь возможность развивать новые проекты и идеи. Очень важно, что мы будем иметь поддержку человека, который стоял у истоков и поддерживает все проекты, которые Единая лига ВТБ выносит на суд своего зрителя заметил президент лиги

Генеральный директор лиги Илона Корстин также отметила, что в истории Единой лиги начался новый период.

Мы смотрим в будущее. Вместе с группой ВТБ, вместе с Андреем Леонидовичем Костиным, мы уже провели огромное количество проектов и успешных соревнований, мы придумали матч всех звезд Единой лиги ВТБ, Суперкубок. Также было реализовано большое количество детских проектов. За 18 лет Лига очень сильно выросла. И я уверена, что вместе с поддержкой ВТБ и с поддержкой Андрея Костина нас ждет светлое будущее. Впереди очень много различных проектов, мы не будем стоять на месте, мы будем развиваться отметила она

Банк ВТБ является титульным партнером Единой лиги ВТБ с момента ее основания в 2008 году. Данная лига является элитным дивизионом чемпионата России по баскетболу.