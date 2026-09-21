Москва21 сен Вести.Участие иностранных клубов в баскетбольном турнире Единой лиги ВТБ формирует международную повестку и дает болельщикам возможность оценить, как российские команды соперничают с зарубежными. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Мы делаем международную повестку, и это очень интересно, потому что у болельщиков нет такой возможности посмотреть и на иностранные клубы, и на то, как наши клубы играют с иностранцами, они сильнее, слабее, могут выиграть или нет. В этом плане, конечно, я очень довольна, потому что со спортивной точки зрения турнир очень качественный сказала Корстин

В финале суперкубка, состоявшегося 20 сентября, турецкий клуб "Анадолу Эфес" обыграл "Локомотив-Кубань" со счетом 88:82. Лучшим игроком матча стал Майк Джеймс, набрав 27 очков.