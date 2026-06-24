Москва24 июн Вести.Розыгрыш Суперкубка станет стартом для нового сезона Единой лиги ВТБ. Турнир состоится в Москве с 14 по 19 сентября 2026 года с участием игроков иностранных клубов, сообщил ИС "Вести" президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Оставляем международную повестку. Суперкубок будет в Москве. Суперкубок будет с иностранными клубами. Суперкубок — такое яркое начало сезона. Мы уже не раз говорили, что в Суперкубке играют команды Евролиги. Здесь есть возможность посмотреть уровень баскетбола наших лидеров и клубов Евролиги сказал он

По его словам, участники Единой лиги ВТБ с уважением относятся ко всем, кто стремится к развитию баскетбола.

Клубы с большим уважением относятся к тем людям, к тем клубам, которые развивают баскетбол в нашей стране добавил он

Ранее сообщалось, что "Динамо" из Владивостока дебютирует в Единой лиге ВТБ в предстоящем сезоне.