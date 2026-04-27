В Москве стартует чемпионат России по настольному теннису Чемпионат России по настольному теннису открывается в Москве

Москва27 апр Вести.В понедельник в Москве открывается чемпионат России по настольному теннису. Соревнования пройдут в универсальном спортивном зале "Дружба", где в 2024 году состоялся плей-офф командного чемпионата, а в конце 2025-го — Суперкубок России.

Первый вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев в интервью ТАСС пояснил выбор Москвы.

Москва — это столица, что очень символично для чемпионата страны. Сюда удобно всем добираться, и спортивная площадка позволяет провести это соревнование в компактные сроки, со зрителями и в красивой спортивной атмосфере отметил он

В 2026 году на чемпионате разыграют 6 комплектов наград вместо привычных 7. Вместо мужских и женских командных турниров впервые в истории отечественного настольного тенниса появятся соревнования смешанных команд — нововведение, обусловленное изменением олимпийской программы.

"В 2028 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе будет дебют смешанного командного разряда. Главная особенность в том, что ни тренеры, ни спортсмены — никто ранее не участвовал в таком формате, что делает соревнования интересными вдвойне", — сказал Завалюев.

Турнир смешанных команд откроет непосредственно сам чемпионат и завершится 28 апреля. 1 мая — финал в смешанном парном разряде, 2 мая — финалы мужских и женских пар, 3 мая — финальные матчи в одиночных разрядах.