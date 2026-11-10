А1 и Альфа-банк собрали капитал в фонд для инвестиций в проблемные активы Фонд А1 и Альфа-банка для проблемных активов завершил привлечение капитала

Москва10 ноя Вести.Фонд "специальных ситуаций", запущенный компанией А1 совместно с Альфа-банком и УК "Альфа-Капитал" в феврале 2026 года для инвестиций в проблемные активы, завершил привлечение капитала. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.

[Инвестфонд] завершил формирование в целевых объемах и приступил к инвестированию подтвердили изданию представители банка и компании

Целевой объем фонда, по словам владельца и гендиректора А1 Александра Файна, составлял до 30 млрд руб., проект получил название "Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций". Собеседник РБК утверждает, что по объему привлеченного капитала структура может считаться крупнейшим в России фондом частных инвестиций, вкладывающимся в проблемные активы. Альфа-банк, по его данным, вложил около 10 млрд руб., средства также привлечены более чем от 400 квалифицированных частных инвесторов с чеками от 10 млн до 1 млрд руб.

Якорным инвестором выступает Альфа-банк, управлением активами занимается "Альфа-Капитал", а А1 отвечает за поиск, отбор и управление специальными ситуациями, разрешение споров и монетизацию, рассказывал ранее Файн. А1 работает в России с 1989 года, специализируясь на активах в центре корпоративных и судебных конфликтов.

Активный инвестиционный период рассчитан на три года, до конца 2026-го фонд планирует закрыть первые сделки в потребительском секторе экономики, утверждают источники.

Банк России фиксировал интерес частных инвесторов к подобным вложениям: во втором квартале в массовые ЗПИФы поступило 41 млрд руб., и четверть притока - более 10 млрд руб. - пришлась на фонд, вкладывающий средства в активы "в сложных ситуациях". Название организации регулятор не раскрывал.