Москва10 нояВести.Фонд "специальных ситуаций", запущенный компанией А1 совместно с Альфа-банком и УК "Альфа-Капитал" в феврале 2026 года для инвестиций в проблемные активы, завершил привлечение капитала. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
[Инвестфонд] завершил формирование в целевых объемах и приступил к инвестированиюподтвердили изданию представители банка и компании
Целевой объем фонда, по словам владельца и гендиректора А1 Александра Файна, составлял до 30 млрд руб., проект получил название "Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций". Собеседник РБК утверждает, что по объему привлеченного капитала структура может считаться крупнейшим в России фондом частных инвестиций, вкладывающимся в проблемные активы. Альфа-банк, по его данным, вложил около 10 млрд руб., средства также привлечены более чем от 400 квалифицированных частных инвесторов с чеками от 10 млн до 1 млрд руб.
Якорным инвестором выступает Альфа-банк, управлением активами занимается "Альфа-Капитал", а А1 отвечает за поиск, отбор и управление специальными ситуациями, разрешение споров и монетизацию, рассказывал ранее Файн. А1 работает в России с 1989 года, специализируясь на активах в центре корпоративных и судебных конфликтов.
Активный инвестиционный период рассчитан на три года, до конца 2026-го фонд планирует закрыть первые сделки в потребительском секторе экономики, утверждают источники.
Банк России фиксировал интерес частных инвесторов к подобным вложениям: во втором квартале в массовые ЗПИФы поступило 41 млрд руб., и четверть притока - более 10 млрд руб. - пришлась на фонд, вкладывающий средства в активы "в сложных ситуациях". Название организации регулятор не раскрывал.