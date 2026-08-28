Москва28 авг Вести."Транснефть" приобрела 7,52% ценных бумаг Газпромбанка. Об этом РБК сообщили два источника на финансовом рынке и подтвердил собеседник, знакомый с условиями сделки.

При этом в "Транснефти" от комментариев отказались. РБК также направил запросы в Газпромбанк и Минфин.

Ранее "Транснефть" раскрыла в отчетности, что в июле купила у организации, конечным контролирующим владельцем которой является Российская Федерация, пакет стоимостью 40 млрд рублей. Название актива и продавца компания не указала. Инвестиции должны быть отражены в составе долгосрочных финансовых вложений.

В июле Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск 50,6 млн акций Газпромбанка. Согласно отчетности кредитной организации по МСФО, номинальная стоимость одной бумаги составляет 450 рублей, однако размещение прошло по цене, соответствующей рыночной стоимости акций по оценке независимого оценщика.

В августе уставный капитал Газпромбанка был увеличен на 4%, или 22,8 млрд рублей, до 623,9 млрд рублей. Это соответствует размещению примерно 7,5% обыкновенных акций. Дополнительный выпуск бумаг был зарегистрирован 27 июля.

Актуальная структура акционеров Газпромбанка публично не раскрывается.