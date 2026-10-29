Алиев не приедет на саммит ОТГ в Турции из-за плотного рабочего графика

Алиев не примет участия в саммите ОТГ в Анкаре Алиев не приедет на саммит ОТГ в Турции из-за плотного рабочего графика

Москва29 окт Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Анкаре. Об этом сообщает информационное агентство АПА.

Причиной отсутствия главы государства стали ранее запланированные мероприятия и плотный рабочий график.

Ильхам Алиев не примет участия в саммите Организации тюркских государств в Анкаре. Причиной стали ранее запланированные мероприятия и плотный рабочий график президента Азербайджана сообщает агентство

В частности, 30 октября Алиев планирует посетить финальный матч первого юношеского чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА) для игроков до 15 лет в Баку, а также принять участие в церемонии награждения.

Азербайджан на саммите ОТГ в Анкаре представит министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов.