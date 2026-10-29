Москва29 окт Вести.Состояние здоровья президента Армении Ваагна Хачатуряна ухудшилось, и он отказывается от участия в мероприятиях. Об этом сообщило онлайн-издание hraparak.am со ссылкой на собственные источники.

Состояние здоровья президента Армении Ваагна Хачатуряна, по нашим сведениям, за последние недели ухудшилось. Он не участвовал в церемонии памяти жертв теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года, а также отменил свое участие в ряде мероприятий, в том числе в мероприятиях (конференции по биоразнообразию — ред.) COP-17, за исключением открытия одного из них, где выступил с речью говорится в сообщении

По данным издания, 67-летний Хачатурян нечасто бывает в президентской резиденции, давно нездоров, а люди даже замечают изменения в его внешности.

Как отмечается в публикации, в среду глава государства пропустил церемонию вручения саудовской премии принца Талала, которая прошла в Ереване и должна была состояться "под высоким патронажем" президента. Официальных комментариев по поводу состояния здоровья Хачатуряна в материале не приводится.

Президента Армении избирает парламент. После объявления Армена Саркисяна 23 января 2022 года об уходе с президентского поста правящая партия "Гражданский договор" предложила на эту должность Ваагна Хачатуряна. Других кандидатов не было, а оппозиционные фракции бойкотировали голосование в парламенте.

В первом туре 2 марта за Хачатуряна отдали 69 голосов при необходимых 81. Во втором туре, состоявшемся на следующий день, его кандидатуру поддержал 71 депутат, и он был избран главой государства. Вступил в должность Хачатурян 13 марта 2022 года.