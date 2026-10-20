Пашинян уволил главу службы протокола после ошибки в должности Жапарова Пашинян уволил начальника службы протокола из-за ошибки в должности Жапарова

Москва20 окт Вести.Начальник службы государственного протокола Армении Гагик Ваноян был уволен в понедельник после ошибки, допущенной премьером республики Николом Пашиняном, который назвал главу Киргизии Садыра Жапарова президентом Казахстана. Об этом пишет онлайн-издание hraparak.am​​​.

В публикации говорится, что официальные причины неизвестны, но, по информации источников в правительстве, причиной увольнения Ванояна "стал ляп".

17 октября Пашинян на совместном брифинге с киргизским лидером в Ереване заявил, что еще раз хочет приветствовать президента Казахстана Садыра Жапарова. Премьер Армении тогда зачитывал текст, предоставленный ему службой госпротокола.

Как отмечается, скорее всего, это была ошибка аппарата, а Пашинян механически прочел написанное, вызвав удивление президента Жапарова.