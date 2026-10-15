Иранская делегация покинула заседание СВМДА во время выступления Ицхака Герцога Tasnim: Иран покинул зал заседания СВМДА во время выступления президента Израиля

Москва15 окт Вести.Иранская делегация покинула зал заседания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что к делегации Исламской Республики, возглавляемой замглавы МИД Ирана Каземом Гарибабади, присоединились представители 12 стран, включая Пакистан, Саудовскую Аравию, Турцию, Кувейт, Катар и Малайзию.

Саммит СВМДА проходит 15 октября в столице Азербайджана. Россия представлена делегацией во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На сегодняшний день 28 стран являются участниками СВМДА.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, после чего Тегеран ответил атаками на военные объекты США и их союзников на Ближнем Востоке. В середине июня Иран и Соединенные Штаты подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже стороны снова обменялись ударами. Сейчас конфликт остается нерешенным.