Американского альпиниста нашли мертвым после покорения пика Мера в Непале

Альпиниста из США нашли мертвым в Непале Американского альпиниста нашли мертвым после покорения пика Мера в Непале

Москва23 ноя Вести.Тело 66-летнего американского альпиниста Ричарда Скидмора обнаружили в палатке в высокогорном лагере на горе Мера Пик на востоке Непала. Об этом сообщает Himalayan Times.

По данным издания, это произошло спустя сутки после того, как турист, предположительно, поднялся на вершину высотой 6476 метров.

По данным издания, во время спуска в сторону Кхаре альпинист остался на ночь в лагере, расположенном на высоте примерно 5800 метров.

Причины смерти Скидмора пока не установлены.

27 сентября стало известно, что в Непале лавина сошла на базовый лагерь у вершины Химлунг-Химал, где находились 10 альпинистов.