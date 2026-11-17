Судмедэксперт Фриман: Эпштейн не покончил с собой, вероятно, его убили

Американский судмедэксперт считает, что Эпштейна убили Судмедэксперт Фриман: Эпштейн не покончил с собой, вероятно, его убили

Москва17 ноя Вести.Обстоятельства смерти финансиста Джеффри Эпштейна, предположительно, указывают на убийство путем удушения. Такое мнение высказал судебно-медицинский эксперт Майкл Фриман телеканалу CBS News.

Фриман на протяжении нескольких месяцев изучал отчеты по вскрытию, которые передал брат финансиста Марк. Судмедэксперт полагает, что некоторые повреждения на теле Эпштейна свидетельствуют о нападении и борьбе.

Если рассматривать все в совокупности, это больше всего соответствует убийству путем удушения заявил он

Для изучения Фриман применял трехмерные модели, созданные на основе снимков повреждений и описания места нахождения тела. Он представил итоги исследования в Лондоне.

Бюро главного судмедэксперта Нью-Йорка в ответ на запрос CBS News заявило, что придерживается версии о самоубийстве.

Ранее телеканал заявил, что Минюст США скрыл засекреченные документы по делу скандально известного финансиста. В ведомстве между тем уверяли, что таковых нет даже в неопубликованной части.