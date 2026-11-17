Москва17 нояВести.Обстоятельства смерти финансиста Джеффри Эпштейна, предположительно, указывают на убийство путем удушения. Такое мнение высказал судебно-медицинский эксперт Майкл Фриман телеканалу CBS News.
Фриман на протяжении нескольких месяцев изучал отчеты по вскрытию, которые передал брат финансиста Марк. Судмедэксперт полагает, что некоторые повреждения на теле Эпштейна свидетельствуют о нападении и борьбе.
Если рассматривать все в совокупности, это больше всего соответствует убийству путем удушениязаявил он
Для изучения Фриман применял трехмерные модели, созданные на основе снимков повреждений и описания места нахождения тела. Он представил итоги исследования в Лондоне.
Бюро главного судмедэксперта Нью-Йорка в ответ на запрос CBS News заявило, что придерживается версии о самоубийстве.
Ранее телеканал заявил, что Минюст США скрыл засекреченные документы по делу скандально известного финансиста. В ведомстве между тем уверяли, что таковых нет даже в неопубликованной части.