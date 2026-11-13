СМИ: ЧП со стрельбой в Вашингтоне связано с конфликтом врача и менеджмента ЖК

Раскрыта личность устроившего стрельбу в центре Вашингтона, где погиб человек СМИ: ЧП со стрельбой в Вашингтоне связано с конфликтом врача и менеджмента ЖК

Москва13 ноя Вести.Виновником инцидента со стрельбой в центре Вашингтона мог быть врач Мэтт Лэмберт, у которого была судебная тяжба с руководством жилого комплекса, где он проживал. Об этом сообщили несколько американских СМИ, в том числе Associated Press, NBC News и Fox News.

По информации, полученной этими изданиями от правоохранительных органов, Лэмберт возлагал вину за неисправности в его квартире на правление товарищества собственников жилья в своем кооперативе. В частности, речь шла о системах кондиционирования и водоснабжения, которые вышли из строя после ремонта фасада здания.

Конфликт между сторонами продолжался с осени 2024 года, после чего Лэмберт инициировал судебный процесс против управляющей компании жилого комплекса Metropole.

Утром 12 ноября Лэмберт застрелил менеджера комплекса в тренажерном зале. Помимо этого, он ранил четырех человек. Один из раненых находится в критическом состоянии.

После этого подозреваемый забаррикадировался в собственной квартире и после коротких переговоров с полицией по телефону совершил суицид.

Инцидент вынудил полицию утром стянуть к Metropole усиленные наряды и перекрыть все прилегающие улицы.

Мэрия Вашингтона проинформировала об инциденте администрацию Белого дома, здание которого расположено примерно в семи минутах езды от названного жилого комплекса.

Другой инцидент со стрельбой произошел 7 ноября в центре Кракова. Неизвестный, находясь в движущемся автомобиле, открыл огонь по прохожим. Правоохранители сообщили о гибели шести человек, еще 16 получили ранения, среди них полицейские. При задержании нападавший был ранен и через день скончался в больнице. Во время обыска в его доме были найдены тела его сестры и родителей.