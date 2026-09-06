Москва6 сен Вести.Впервые публично заговорила о своей истории россиянка Юлия Молчанова - одна из пострадавших от действий американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ее рассказ опубликовала газета Wall Street Journal, передает агентство РИА Новости.

Россиянка Юлия Молчанова - одна из жертв обвиненного в сексуальной эксплуатации Джеффри Эпштейна - впервые рассказала, как стала "ассистенткой" скандального финансиста, сообщает газета Wall Street Journal говорится в публикации

По словам Молчановой, знакомство с Эпштейном произошло в Нью-Йорке в 2011 году, когда ей было 22 года. Он обратил на нее внимание на улице, пригласил к себе и пообещал содействие в поступлении в институт моды.

В 2012 году девушка впервые вступила с ним в интимную связь, затем переехала в Нью-Йорк. Обещанной помощи с учебой она так и не дождалась. Финансист выплачивал ей около трех тысяч долларов в месяц и выражал недовольство тем, что она не приводит к нему новых знакомых.

Молчанова была главной заявительницей в коллективном иске против Bank of America, который обвиняли в том, что он не обращал внимания на подозрительные переводы. Кредитная организация согласилась урегулировать конфликт во внесудебном порядке за 72,5 миллиона долларов.

Эпштейн скончался в тюремной камере в 2019 году при обстоятельствах, которые так и остались до конца не выясненными.