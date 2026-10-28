Москва28 окт Вести.Министерство юстиции США скрыло засекреченные документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. При этом ведомстве уверяли, что таких документов нет даже в неопубликованной части, сообщает телеканал CBS по итогам изучения обнародованной документации.

Содержание как минимум трех документов в массивном объеме файлов указывает на то, что секретная информация все же содержалась в документах, собранных министерством юстиции говорится в материале

Согласно одному из документов от 25 марта 2025 года, в офис заместителя генерального прокурора передали 16 позиций материалов. Две из них описаны, как "Проект прозрачности в деле Эпштейна — секретные материалы" и "CD-диски с секретными материалами (х2)", сообщает телеканал.

В электронном письме, отправленном в тот же день из отдела, где документацию просматривали перед публикацией, упоминаются три документа, которые "определены как все еще секретные". Один из них назван "документом ФБР", но никаких других деталей там нет.

Каждый CD-диск мог содержать сотни мегабайт материалов отмечает телеканал

В 2019 году финансисту Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

Одним из предвыборных обещаний администрации Дональда Трампа было рассекретить так называемые файлы Эпштейна. На фоне общественного резонанса приняли закон, который обязал власти обнародовать материалы по делу финансиста не позднее 19 декабря 2025 года.

Процесс публикации растянулся на несколько этапов. Тодд Бланш, на тот момент заместитель генерального прокурора США, а ныне генеральный прокурор, объявил о его завершении только 30 января. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

Были раскрыты связи покойного финансиста и сексуального преступника со многими видными деятелями политики, финансов, науки и бизнеса.