Москва11 окт Вести.Министерство юстиции Соединенных Штатов ведет расследование в отношении крупнейших американских телеканалов.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что причина кроется во временной приостановке совместного освещения мероприятий президента Дональда Трампа.

Крупнейшие американские телеканалы в пятницу получили уведомление о том, что министерство проверяет, не нарушили ли они антимонопольное законодательство, когда приостановили освещение мероприятий президента Трампа в рамках пула следует из публикации

По информации газеты, от телеканалов потребовали предоставить переписку и другие материалы, связанные с телевизионным пулом Белого дома.

В сентябре крупные каналы США на несколько дней отказались снимать Трампа. Это было связано с тем, что американский лидер закрыл журналистам CNN и другим изданиям доступ на территорию Белого дома из-за якобы распространения ложных сведений о его администрации. Позднее суд в столичном округе Колумбия отменил решение Трампа.