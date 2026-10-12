В США запретили показывать телевизионную рекламу Трампа Суд в США распорядился прекратить транслировать рекламу Трампа

Москва12 окт Вести.Суд Южного округа Нью-Йорка вынес решение, которое обязывает администрацию Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом остановить трансляцию телевизионной рекламы, финансируемой за счет налогоплательщиков.

Об этом свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Обязать ответчиков отменить или обеспечить отмену любых эфирных слотов, размещений, бронирований или договоренностей о показе либо распространении оспариваемой рекламы, включая показы, запланированные на вечер 11 октября 2026 года следует из решения суда

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на данные о федеральных расходах, сообщила, что Белый дом направляет бюджетные средства на создание предвыборной телерекламы.

Трамп в соцсети Truth Social заявил, что намерен оплачивать такую рекламу из личных средств и пожертвований своего политкомитета MAGA Inc.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов объяснил, почему, по его мнению, предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США все больше похожи на "красный отлив".