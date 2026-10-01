WP: Трамп купил рекламу у CNN и MS NOW после недопуска журналистов в Белый дом

Трамп купил рекламу на CNN и MS NOW, журналистов которых не пустил в Белый дом WP: Трамп купил рекламу у CNN и MS NOW после недопуска журналистов в Белый дом

Москва1 окт Вести.Администрация президента США Дональда Трампа закупила рекламу на телеканалах CNN и MS NOW, несмотря на то, что еще совсем недавно глава государства лишил их журналистов доступа в Белый дом. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитическую компанию AdImpact.

По данным газеты, на телеканалах были запущены два рекламных видеоролика в поддержку Трампа.

30-секундный рекламный ролик "Страна, которую он любит", в котором Трамп обещает "победить коммунизм, социализм и марксизм в Америке", вышел на канале MS NOW для зрителей в Лос-Анджелесе. Он также транслировался на канале CNN в Лос-Анджелесе и Олбани, штат Нью-Йорк говорится в публикации

Второй ролик вышел под заголовком "Последняя битва". Там показывается, как президент критикует "глубинное государство", "поджигателей войны" и "глобалистов". Его транслировали зрителям MS NOW в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне, а также в эфире CNN в Лос-Анджелесе.

Предварительно, администрация Трампа потратила на это не менее 2,87 миллиона долларов.