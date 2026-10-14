Суд в США встал на сторону CNN, MS NOW и Politico в споре с Трампом

Суд обязал администрацию Трампа вернуть СМИ доступ в Белый дом Суд в США встал на сторону CNN, MS NOW и Politico в споре с Трампом

Москва14 окт Вести.Американский суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа вернуть аккредитацию и обеспечить доступ в Белый дом журналистам телеканалов CNN, MS NOW и издания Politico на время судебного разбирательства. Об этом сообщает портал Axios.

Ранее Трамп объявил о запрете на работу этих СМИ в резиденции американского лидера, обвинив их в распространении недостоверной информации. В ответ медиакомпании подали иск, усмотрев в действиях администрации нарушение первой поправки к конституции, гарантирующей свободу слова.

При этом, как отмечает Axios, решение суда не распространяется на допуск в ключевые зоны резиденции, такие как Овальный кабинет и президентский борт Air Force One.