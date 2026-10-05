CNN: Politico исключили из пресс-пула на время поездки Трампа в Небраску

Белый дом отказался допустить журналистов Politico на борт Трампа CNN: Politico исключили из пресс-пула на время поездки Трампа в Небраску

Москва5 окт Вести.Белый дом не допустил представителей газеты Politico на борт президентского самолета Air Force One в составе пресс-пула, который освещает поездку президента США Дональда Трампа в Небраску. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, после исключения Politico Белый дом предложил освободившееся место другим СМИ. При этом несколько изданий отказались.

Белый дом отказывается допустить журналистов Politico на борт президентского самолета Air Force One в понедельник, из-за чего издание не сможет выполнить свои обязанности в составе президентского пресс-пула говорится в сообщении

Ранее федеральный судья приостановил попытку администрации Трампа ограничить CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом. При этом решение суда касается только допуска журналистов на территорию президентской резиденции.

Как отмечает CNN, отказ допустить Politico на борт президентского самолета планируется включить в следующий совместный иск трех СМИ. Рассмотрение их требования о восстановлении доступа в Белый дом назначено на четверг.