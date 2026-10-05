Москва5 октВести.Белый дом не допустил представителей газеты Politico на борт президентского самолета Air Force One в составе пресс-пула, который освещает поездку президента США Дональда Трампа в Небраску. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, после исключения Politico Белый дом предложил освободившееся место другим СМИ. При этом несколько изданий отказались.
Белый дом отказывается допустить журналистов Politico на борт президентского самолета Air Force One в понедельник, из-за чего издание не сможет выполнить свои обязанности в составе президентского пресс-пулаговорится в сообщении
Ранее федеральный судья приостановил попытку администрации Трампа ограничить CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом. При этом решение суда касается только допуска журналистов на территорию президентской резиденции.
Как отмечает CNN, отказ допустить Politico на борт президентского самолета планируется включить в следующий совместный иск трех СМИ. Рассмотрение их требования о восстановлении доступа в Белый дом назначено на четверг.