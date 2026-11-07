Москва7 ноя Вести.Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал Владимира Зеленского после его высказывания о позиции Демократической партии США по отношению к России и Украине.

Свой пост он опубликовал в социальной сети X.

Зеленский – паразит, обворовывающий американских налогоплательщиков написал Хинкл

Ранее в интервью CNN глава киевского режима выразил надежду, что после промежуточных выборов Демократическая партия не станет пытаться сохранять баланс в отношениях с Москвой и Киевом, а поддержит Украину.

Голосование состоялось 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Демократы получили большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва.