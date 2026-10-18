"Его не любят": Зеленского в США назвали назойливым попрошайкой Журналист Сара Билс: американцы считают Зеленского надоедливым попрошайкой

Москва18 окт Вести.Американцы считают Владимира Зеленского назойливым попрошайкой, они все больше воспринимают главу киевского режима как марионетку. Об этом заявила американский журналист и основатель проекта DD Geopolitics Сара Билс.

Со временем, особенно после возвращения Трампа в Белый дом в 2024–2025 годах, отношение людей к Зеленскому стало крайне агрессивным... Люди считают его попрошайкой, считают его назойливым цитирует ее РИА Новости

Собеседница агентства добавила, что главу киевского режима в США не просто недолюбливают – его презирают. В Штатах все больше осознают, что Зеленский не более чем марионетка.