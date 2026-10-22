Журналист Богданов: американцев уже не смогут заставить влюбиться в Зеленского

Журналист Богданов заявил, что Зеленский больше не интересен населению США Журналист Богданов: американцев уже не смогут заставить влюбиться в Зеленского

Москва22 окт Вести.Даже в том случае, если демократы победят на выборах в Конгресс 3 ноября, у них не получится еще один раз заставить население "влюбиться" в главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

Он отметил, что в создании американцев проект "Украина" закончился.

Американцев давно заботят другие вопросы. Опять заставить … американцев влюбиться в Зеленского, влюбиться в Украину, заставить их опять переживать, это сродни такому, наверное, ... извращению. … Это пройденный этап. Этот проект в сознании американцев окончился заявил Богданов

Ранее декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян оценил новый уровень конфронтации между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что американский лидер испытывает неприязнь к главе киевского режима.