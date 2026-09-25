Москва25 сенВести.Американскую актрису Сьюзан Сарандон задержали на антиизраильском митинге в Нью-Йорке. Об этом пишет The Guardian.
Она оказалась в числе тех, на кого надели пластиковые наручники и увели.
Полицейские отдали распоряжение участникам акции разойтись. Они продолжали блокировать перекресток. Несколько человек, которые не подчинились, были взяты под стражурассказали в полиции
Несанкционированную акцию провела организация "Еврейский голос за мир", выступающая против снабжения оружием Израиля.
Ранее, в июне 2018 года, Сарандон была задержана на митинге против иммиграционной политики Дональда Трампа.