Американскую актрису Сарандон задержали на акции против вооружения Израиля

Американскую актрису Сьюзан Сарандон задержали в Нью-Йорке на митинге Американскую актрису Сарандон задержали на акции против вооружения Израиля

Москва25 сен Вести.Американскую актрису Сьюзан Сарандон задержали на антиизраильском митинге в Нью-Йорке. Об этом пишет The Guardian.

Она оказалась в числе тех, на кого надели пластиковые наручники и увели.

Полицейские отдали распоряжение участникам акции разойтись. Они продолжали блокировать перекресток. Несколько человек, которые не подчинились, были взяты под стражу рассказали в полиции

Несанкционированную акцию провела организация "Еврейский голос за мир", выступающая против снабжения оружием Израиля.

Ранее, в июне 2018 года, Сарандон была задержана на митинге против иммиграционной политики Дональда Трампа.