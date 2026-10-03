Аналитик: мировой кризис не отразится на РФ так, как на Западе Аналитик Аскерханов: Россия готова к мировому кризису лучше, чем западные страны

Москва3 окт Вести.Мировой кризис не ударит по России так, как по западным странам. Свое мнение высказал ИС "Вести" специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов, отвечая на вопрос о речи президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай".

Скорее всего, экономическая часть выступления говорила о том, что мы готовы к кризису, и он по нам так сильно не ударит, как по вам. Вот основной посыл, что было сказано. То есть для нас он так сильно не отразится, как по вам. Соответственно выводы сделают уже, я думаю, что уже начали делать. Но в западных СМИ практически никто ничего не говорит. Вот у меня такое ощущение, что никто не слушал и ничего не понял. Абсолютно невыгодно говорить. Это, если это начать комментировать, то надо тут признавать, что они проиграли считает аналитик

1 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия проходит сложности в экономике, но она их пройдет.