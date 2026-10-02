Москва2 окт Вести.Россия оказалась устойчивой в силу исторических традиций, для США это стало вызовом. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, публицист, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков.

Он подчеркнул, что после развала СССР на Западе прогнозировали, что новый режим в России падет.

Мы выстояли удивительным образом, может, потому что действительно нами бог управляет, а не люди. Россия оказалась устойчивой в силу исторических традиций, в силу приверженности собственной истории и веры в себя. И для США это вызов сказал политолог

По словам Крутакова, у Запада ничего не получилось, "Россия не пала".

Россия уперлась. Режим, как они рассчитывали, падет, не пал за счет возросших рисков. В Венесуэле был достигнут успех, но с Ираном тоже провал. И они сейчас находятся в цейтноте. То есть быстро переформатировать Россию за счет пятой колонны, которая как радостно под аплодисменты свалила, когда все началось, и думали, что вот сейчас Россия действительно повалится. Оказалось, нет. Оказалось, внутренняя институциональная устойчивость русского народа гораздо выше, чем ее оценивают западные специалисты пояснил он

Ранее стало известно, что выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" послужило сигналом для НАТО о том, что РФ при угрозе прямого нападения может применить все имеющиеся средства и "не будет задавлена числом".