Анкара и Баку хотят признания пахлавы в ЮНЕСКО Türkiye: Анкара и Баку попросили внести пахлаву в список ЮНЕСКО

Москва28 июн Вести.Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщает газета Türkiye.

Окончательное решение примут 30 ноября - 5 декабря на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в китайском Сямэне. Десерт предложено внести в список под названиями baklava и pakhlava.

Турецкие чиновники рассчитывают на положительное решение. По их мнению, это поможет пресечь попытки Греции представить пахлаву как свое национальное лакомство. В 2013 году газиантепская пахлава уже стала первым турецким продуктом, получившим защищенный статус в ЕС: Еврокомиссия зарегистрировала ее как продукт с охраняемым географическим указанием.

Как пишет Türkiye, Греция настаивает, что сладости из меда, орехов и тонкого теста существовали еще в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. При этом турецкое издание приводит мнение историков, согласно которому современный вид пахлава получила на кухне османского дворца, а упоминания о ней встречаются в дворцовых книгах со времен Мехмеда Завоевателя в XV веке.

Рецепты пахлавы отличаются в разных странах. Турецкий вариант считается классическим и готовится с большим количеством орехов и сиропа. Иранская пахлава содержит кардамон и шафран и обычно менее сладкая. Азербайджанскую делают из пресного теста с грецкими орехами и специями. В армянскую добавляют корицу и молотую гвоздику, а ее приготовление требует более сложной подготовки.

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО создан для защиты традиций, обрядов, праздников, ремесел, знаний и других культурных практик. В него входят более 600 объектов, передающихся из поколения в поколение.