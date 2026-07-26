ЮНЕСКО внесла в список Всемирного наследия восемь замков на юге Франции В список Всемирного наследия внесена система крепостей на юге Франции

Москва26 июл Вести.Систему крепостных сооружений в историческом регионе Лангедок на юге Франции, известную как замки катаров, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (учреждение ООН, которое занимается вопросами образования, науки и культуры).

Решение было принято в рамках 48-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Южной Корее, сообщает ТАСС.

В общей сложности в список внесены восемь крепостных сооружений, включая замок Каркассон, который отдельно уже был признан частью Всемирного наследия в 1997 году. Также в списке значатся замки Агилар, Ластур, Монсегюр, Пейрепертюз, Пюилоран, Керибюс и Терм. Они были построены после Альбигойского крестового похода (1209 - 1229 гг.).

Некоторые из мест, где стоят замки, служили убежищем для катаров – членов одного из христианских религиозных движений, которых Римская католическая церковь объявила еретиками и инициировала против них крестовый поход.