ЮНЕСКО включила в список Всемирного наследия пляжи высадки союзников в Нормандии Пляжи высадки союзников в Нормандии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Москва26 июл Вести.Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в список Всемирного наследия пляжи Нормандии, на которых в 1944 году высадились союзники по антигитлеровской коалиции. Решение было принято в ходе 48-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане (Республика Корея).

Это решение вызывает у нас сильные эмоции. 26 июля 2026 года отныне будет знаменательной датой, которая станет отголоском 6 июня 1944 года – той самой даты, которая стала поворотным моментом в истории заявил глава региона Нормандия и экс-министр обороны Франции Эрве Морен

По его словам, включение пляжей в список наследия обязывает Францию хранить память о погибших во время освобождения Нормандии от оккупации немецкими войсками. Морен также считает, что это событие вдохновит молодые поколения на поддержание мира.

Ранее 26 июля комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил японский объект "Древние столицы Асука и Фудзивара" в список Всемирного наследия.