Древние столицы Асука и Фудзивара вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Древние столицы Асука и Фудзивара включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Москва26 июл Вести.Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил японский объект "Древние столицы Асука и Фудзивара" в список Всемирного наследия, следует из заявления министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Решение было принято 26 июля на 48-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в южнокорейском Пусане.

Я искренне приветствую включение этого объекта в список Всемирного наследия и надеюсь, что оно привлечет более широкое внимание людей во всем мире к его ценности отметил глава МИД Японии

Объект объединяет 19 археологических памятников, возведенных с конца VI по начало VIII века. Они расположены в городах Касихара и Сакураи, а также в селе Асука префектуры Нара. В комплекс входят руины императорских дворцов, храмов и садов, а также погребальные курганы.

Комплекс, как отметил Мотэги, свидетельствует о формировании древней государственности в Восточной Азии на фоне тесных контактов Японии с Корейским полуостровом и континентальной Азией.

Ранее ЮНЕСКО включила в список объектов Всемирного наследия древний буддийский центр Сарнатх на севере Индии.