Москва25 июлВести.ЮНЕСКО включила в Список объектов всемирного наследия древний буддийский центр Сарнатх на севере Индии, сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди в соцсети X.
Это повод для гордости каждого индийца. Я очень рад, что Сарнатх в штате Уттар-Прадеш был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКОнаписал он
По словам индийского премьера, Сарнатх имеет тесную связь с именем Будды, чье вневременное послание вдохновляет весь мир. Включение центра в Список всемирного наследия побудит людей всего мира посетить Сарнатх и приобщиться к идеалам Будды.
Сарнатх - главное священное место в Индии, где Будда прочитал первую проповедь и откуда началось распространение буддийского учения. Он находится в 10 км от города Варанаси в индийском штате Уттар-Прадеш.