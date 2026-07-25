Буддийский центр Сарнатх в Индии включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО Буддийский центр Сарнатх стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Москва25 июл Вести.ЮНЕСКО включила в Список объектов всемирного наследия древний буддийский центр Сарнатх на севере Индии, сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди в соцсети X.

Это повод для гордости каждого индийца. Я очень рад, что Сарнатх в штате Уттар-Прадеш был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО написал он

По словам индийского премьера, Сарнатх имеет тесную связь с именем Будды, чье вневременное послание вдохновляет весь мир. Включение центра в Список всемирного наследия побудит людей всего мира посетить Сарнатх и приобщиться к идеалам Будды.

Сарнатх - главное священное место в Индии, где Будда прочитал первую проповедь и откуда началось распространение буддийского учения. Он находится в 10 км от города Варанаси в индийском штате Уттар-Прадеш.