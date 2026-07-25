Антониу Гуттериш прибыл в Сирию с первым визитом в качестве генсека ООН Al Ekhbariya: генсек ООН Гуттериш впервые в должности посетил Сирию

Москва25 июл Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш прибыл в Сирию в субботу, 25 июля. Это его первый визит в арабскую республику на посту главы Всемирной организации, передает телеканал Al Ekhbariya.

По данным ресурса, из аэропорта Гуттериш уехал в президентский дворец. Там пройдут переговоры генсека ООН с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа​​​. Ожидается, что в ходе диалога участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и возможную работу организаций ООН, которые будут заниматься восстановлением Сирии.

Гутерриш стал первым за 17 лет генеральным секретарем ООН, посетившим Сирию с визитом. В его программу входит посещение штаб-квартиры миротворческого контингента Сил ООН по наблюдению за разъединением между Сирией и Израилем, которая находится в Эль-Кунейтре на Голанских высотах.