Цены на аренду жилья в Киеве за последний месяц упали на 10-15%

Аренда жилья дешевеет в Киеве на фоне оттока жителей в другие регионы Цены на аренду жилья в Киеве за последний месяц упали на 10-15%

Москва6 ноя Вести.Стоимость аренды жилья дешевеет в столице Украины на фоне массового оттока жителей, сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителя агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрея Романова.

По его словам, за последний месяц цены упали на 10-15%.

Люди массово выезжают из Киева - кто в пригород, кто в другие регионы, в первую очередь, западные. По нашим оценкам, с лета из столицы уехало до 500 тысяч человек, и отток населения продолжается сказал Романов

В публикации говорится, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась до 15 тыс. гривен ($330). Аренда двухкомнатной квартиры подешевела до 22 тыс. гривен ($484).

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была бы повреждена.