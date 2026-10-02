Спрос на аренду жилья в западных областях Украины вырос более чем на 200%

На западе Украины в разы вырос спрос на аренду Спрос на аренду жилья в западных областях Украины вырос более чем на 200%

Москва2 окт Вести.В западных регионах Украины за лето резко увеличился спрос на съемное жилье. Как сообщает украинское издание "Инсайдер", рост превысил 200%. При этом, по данным издания, в других областях цены на аренду также поднялись на 10–20%.

Наибольший ажиотаж зафиксирован в Ивано-Франковской области — плюс 372% на однокомнатные квартиры. В Хмельницкой области показатель вырос на 270%, в Ровненской — на 254%, во Львовской — на 243%.

Ранее издание "Страна" отмечало, что миграция внутри страны стала настолько массовой, что владельцы пригородной недвижимости не успевают обновлять ценники. Жилье под Киевом уже стоит едва ли не дороже, чем в столице. Рынок съемного жилья изменился: если прежде арендаторы избегали лишь нескольких районов Киева, то теперь список нежелательных локаций значительно расширился. Люди отказываются рассматривать квартиры рядом с промышленными зонами, складами и АЗС, даже если им предлагают существенные скидки.