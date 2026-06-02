Москва2 июн Вести.Под стражу заключен 32-летний житель Ельца, который бросил об пол 5-летнюю падчерицу и сломал ей основание свода черепа. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Липецкой области.

По ходатайству следователя … фигуранту избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу… Предъявлено обвинение … [по] п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Вечером 31 мая нетрезвый фигурант находился в квартире сожительницы с ее 5-летней дочерью. Пока женщина отсутствовала, между мужчиной и девочкой произошел конфликт, в ходе которого он поднял ребенка и бросил на пол с высоты своего роста. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа, а сам мужчина скрылся. Вернувшись домой, мать обнаружила девочку в тяжелом состоянии и оперативно обратилась за медпомощью.

Угрозы жизни ребенка нет.

На допросе мужчина дал признательные показания.