Москва26 сен Вести.Архиепископ Канадский и Монреальский Гавриил (Чемодаков) прокомментировал решение греческого православного храма в Нью-Йорке вручить главе киевского режима Владимиру Зеленскому премию Beacon of Hope ("Маяк надежды"), назвав его позорным и беззаконным.

Позор, иначе не назовешь. Это вопиющее беззаконие, потому что мы знаем, что Зеленский – террорист, другого слова не найдешь сказал он агентству РИА Новости

Архиепископ подчеркнул, что из-за действий Зеленского погибает все больше мирных жителей, атакам подвергаются гражданские, а не военные объекты, при этом западные СМИ замалчивают жертвы ударов украинских вооруженных сил по территории России.

Священнослужитель выразил сожаление в связи с тем, что церемония награждения проходит в год 25-летия терактов 11 сентября в США. Жители Нью-Йорка пытались собирать подписи против проведения мероприятия.

Зеленского планируют наградить премией в ходе торжественного вечера, который пройдет в храме Святого Николая. Он расположен рядом с мемориальным комплексом Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.