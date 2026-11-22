Москва22 ноя Вести.Неонацизм на Украине проявляется в русофобии, вызванной ненавистью к России как к православному "маяку", сохраняющему идеалы православия. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

Главная форма неонацизма на Украине — это русофобия. Это ненависть к России как к православной стране, как к той стране, которая сохраняет православие как таковое, которая сохраняет идеалы православия, которая дает пример этих идеалов. Нельзя сказать, что мы без шероховатостей, но тем не менее Россия остается для всех маяком. И думаю, что за это Россию и ненавидят заявил архиепископ Савва

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что приблизить к победе над неонацизмом может только продолжение специальной военной операции. Так Песков ответил на вопрос, стала ли Россия ближе к тому, чтобы зафиксировать победу над неонацизмом после трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.