Политолог Поппель: русофобию в Австрии раздувают политики и СМИ, а не народ

Политолог назвал русофобию в Австрии искусственно созданной Политолог Поппель: русофобию в Австрии раздувают политики и СМИ, а не народ

Москва2 ноя Вести.Русофобию в Австрии искусственно создают политики и журналисты, в то время как жители страны хотят дружественного диалога с Россией, заявил австрийский политолог, член исполнительного бюро Международного движения русофилов Патрик Поппель на международной неделе "Народы России".

Он отметил, что Австрия - нейтральное государство, которому русофобия исторически не свойственна.

Русские после Второй мировой войны чувствовали себя здесь в безопасности, а сейчас они испытывают русофобию… Обычные люди, австрийцы, вообще-то выступают за Россию, многим она нравится, и даже многие любят Россию. Но вот истеблишмент, политики и СМИ как раз создают эту русофобию внутри нашего населения объяснил Поппель

Ранее эксперт Наталия Таньшина в беседе с ИС "Вести" отметила, что современная русофобия - разновидность неонацизма, которая при поддержке Запада переживает "настоящий ренессанс" в Европе и на Украине.