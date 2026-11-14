Пашинян: Армения и Турция близки к установлению дипломатических отношений

Армения и Турция близки к установлению дипотношений Пашинян: Армения и Турция близки к установлению дипломатических отношений

Москва14 ноя Вести.Ереван и Анкара приближаются к установлению дипломатических взаимоотношений и полноценному открытию границ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова передает ТАСС.

По информации политика, за минувшие годы в отношениях Армении и Турции произошли крупные изменения. Например, между странами идет двусторонняя торговля через территорию Грузии.

Уверен, что в ближайшем будущем мы придем к полноценному урегулированию, нормализации отношений сказал Пашинян в Дублинском институте по международным и европейским делам

Премьер также добавил, что недавно у него произошла положительная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой стороны зафиксировали готовность к полноценному открытию границ и установлению дипломатических отношений.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном, лидеры обсудили нормализацию отношений между странами.