Москва14 нояВести.Ереван и Анкара приближаются к установлению дипломатических взаимоотношений и полноценному открытию границ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова передает ТАСС.
По информации политика, за минувшие годы в отношениях Армении и Турции произошли крупные изменения. Например, между странами идет двусторонняя торговля через территорию Грузии.
Уверен, что в ближайшем будущем мы придем к полноценному урегулированию, нормализации отношенийсказал Пашинян в Дублинском институте по международным и европейским делам
Премьер также добавил, что недавно у него произошла положительная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой стороны зафиксировали готовность к полноценному открытию границ и установлению дипломатических отношений.
Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном, лидеры обсудили нормализацию отношений между странами.