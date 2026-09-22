Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений Турции и Армении

Эрдоган раскрыл, в каком состоянии находятся отношения Турции и Армении Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений Турции и Армении

Москва22 сен Вести.Турция и Армения добились определенного прогресса в восстановлении двусторонних связей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Анкара и Ереван продвинулись в реализации процесса нормализации отношений.

Мы продвинулись вперед в том, что касается процесса нормализации наших отношений с Арменией сказал Эрдоган

Президент Турции также выразил надежду, что Азербайджан и Армения смогут прийти к долгосрочному миру.

Ранее стало известно, что Эрдоган ведет переговоры с западными политиками, чтобы дать новый импульс переговорам по украинскому конфликту.