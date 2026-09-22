Москва22 сенВести.Турция и Армения добились определенного прогресса в восстановлении двусторонних связей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
По его словам, Анкара и Ереван продвинулись в реализации процесса нормализации отношений.
Мы продвинулись вперед в том, что касается процесса нормализации наших отношений с Армениейсказал Эрдоган
Президент Турции также выразил надежду, что Азербайджан и Армения смогут прийти к долгосрочному миру.
Ранее стало известно, что Эрдоган ведет переговоры с западными политиками, чтобы дать новый импульс переговорам по украинскому конфликту.