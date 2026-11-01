Педагоги из Коломбо могут приехать в Крым для стажировки в "Артеке"

"Артек" пригласил на стажировку в Крым педагогов из Коломбо Педагоги из Коломбо могут приехать в Крым для стажировки в "Артеке"

Москва1 ноя Вести.Возможности стажировки в "Артеке" в качестве вожатых для педагогов и студентов обсудили представители Международного детского центра из Крыма в университете Коломбо Шри-Ланки, передает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе МДЦ, информационно-презентационное пространство "Артека" для знакомства детей, родителей и педагогов Шри-Ланки с его историей, традициями и образовательными возможностями состоялось в Русском доме в Коломбо.

Там отметили, что главным итогом встречи стало обсуждение перспектив долгосрочного партнерства.

Стороны достигли предварительных договоренностей о реализации совместных проектов, программ обмена опытом, а также о стажировках для педагогического состава и вожатых говорится в сообщении

В будущем специалисты "Артека" смогут проводить образовательные мастер-классы на базе университета в Коломбо, а студенты и преподаватели UVPA получат возможность посещать "Артек" и знакомить детей с культурой и традициями Шри-Ланки.