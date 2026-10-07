Москва7 окт Вести.Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ вычислили группу украинских боевиков по развешанному во дворе частного дома белью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что расчет 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" 2-й артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожил укрытие украинских боевиков в Высокоивановке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Незваные квартиранты заселились в хозяйственные постройки в частном домовладении и, пренебрегая маскировкой, сушили во дворе белье и, до поры до времени, безбоязненно передвигались по участку говорится в сообщении

Ранее бойцы 136-го гвардейского артиллерийского полка сообщили, что артиллерия ВС РФ изменила подход к выбору целей в зоне проведения спецоперации и стала чаще наносить удары по укрепленным районам противника.