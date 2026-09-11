Москва11 сенВести.Давая оценку сложившейся геополитической ситуации в отношениях между Россией и Украиной, а также той роли, которую в ней играют США и ЕС, председатель международного совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал сообщил ИС "Вести", что пришел к выводу о том, украинский вопрос является искусственно созданной Западом для дестабилизации России.
По его словам, западные страны манипулируют Украиной, используя ее для конфронтации с Россией.
Они всегда говорили, что не делали ни единого шага против России, но теперь они сидят на голове у России, которая противостоит Украине. Украина является прямо угрозой российским границам. Это в основном проблема, созданная американцами и европейцами. Соседи не хотят воевать друг с другом, их всегда подталкивают к этому какие-то другие державы. Все эти европейские страны, они водят Украину за нос. Америка натравливает Украину на Россию, потому что они нацелены на то, чтобы дестабилизировать Россиюзаявил Мухтияр Сингх Ассал
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что считает очень важным двигаться к окончанию боевых действий на Украине. Об этом было сказано в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.