Ассал о конфликте на Украине: соседи не хотят воевать, их к этому подталкивают Глава совета сикхов: Украина - инструмент Запада для дестабилизации России

Москва11 сен Вести.Давая оценку сложившейся геополитической ситуации в отношениях между Россией и Украиной, а также той роли, которую в ней играют США и ЕС, председатель международного совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал сообщил ИС "Вести", что пришел к выводу о том, украинский вопрос является искусственно созданной Западом для дестабилизации России.

По его словам, западные страны манипулируют Украиной, используя ее для конфронтации с Россией.

Они всегда говорили, что не делали ни единого шага против России, но теперь они сидят на голове у России, которая противостоит Украине. Украина является прямо угрозой российским границам. Это в основном проблема, созданная американцами и европейцами. Соседи не хотят воевать друг с другом, их всегда подталкивают к этому какие-то другие державы. Все эти европейские страны, они водят Украину за нос. Америка натравливает Украину на Россию, потому что они нацелены на то, чтобы дестабилизировать Россию заявил Мухтияр Сингх Ассал

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что считает очень важным двигаться к окончанию боевых действий на Украине. Об этом было сказано в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.