Москва2 окт Вести.В интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заслуженный юрист России, адвокат, писатель Павел Астахов отметил, что в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России вновь был вынужден разъяснить причины украинского конфликта из-за неконструктивной позиции западных оппонентов, которая строится на скоропалительных суждениях и избирательной памяти, игнорирующей исторический контекст событий.

Наши оппоненты западные, к сожалению, имеют слишком длинные языки и слишком короткую память, поэтому нашему президенту в очередной раз приходится на площадке форума в Валдае напоминать, как началась эта война, с чего она началась, когда и во что она сегодня вылилась заявил Астахов

Ранее сообщалось, что в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что ситуация относительно Украины в следующем: не РФ начала воевать, а с Россией начали воевать. По его словам, у части западного экспертного сообщества есть мнение: мол, Россия говорит о мире, а сама якобы начала войну. Глава государства подчеркнул, что не надо было НАТО начинать "военное освоение наших исторических территорий", в особенности планировать там свои базы, не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, давить танками, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу, заявил президент.

Владимир Путин также объяснил, что именно вызывает озабоченность Москвы в контексте Украины.