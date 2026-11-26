Москва26 нояВести.Длина светового дня в России сократится до минимума 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, составив 6 часов 59 минут, рассказала РИА Новости научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а дня – минимальна - 6 часов 59 минутотметила Кошман
Ранее синоптик рассказал, что в Москву и соседние регионы Центрального федерального округа вместе со снегопадом пришла климатическая зима.