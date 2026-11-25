Ученый сообщила, когда в России наступит астрономическая зима Астрономическая зима в России наступит 21 декабря

Москва25 ноя Вести.В России начало астрономической зимы состоится в день зимнего солнцестояния 21 декабря. Об этом сообщила астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман в комментарии РИА Новости.

Двадцать первого декабря в 23.50 мск - зимнее солнцестояние, начало астрономической зимы и самая длинная ночь в Северном полушарии Земли уточнила ученый, добавив, что с этого момента продолжительность дня начнет увеличиваться

Ранее в интервью ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов сообщил, что 24-25 ноября в Москве и других регионах Центрального федерального округа наступит климатическая зима.