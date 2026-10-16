Москва16 окт Вести.Исполнительный директор "Ашана" Ася Балабай покинула компанию, проработав в ней более 20 лет. Об этом сообщает РБК.

Источник на рынке ретейла сообщил изданию, что она уволилась 15 октября.

Уточняется, что Ася Балабай пришла в "Ашан" в 2004 году, покинув The Coca-Cola Company. На новой работе она прошла путь от руководителя сектора товаров для дома до директора гипермаркета, затем регионального директора и руководителя отдельных форматов сети.

На пост генерального директора российского подразделения "Ашана" Балабай пришла 1 сентября 2025 года, а в сентябре текущего года она стала исполнительным директором.