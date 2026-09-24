Сорвалась сделка с продажей российской "дочки" "Ашана" на 70 млрд рублей

Продажа дочерней компании "Ашана" сорвалась в последний момент Сорвалась сделка с продажей российской "дочки" "Ашана" на 70 млрд рублей

Москва24 сен Вести.Французская группа Auchan готовилась продать российскую сеть за десятки миллиардов рублей, но сделка неожиданно провалилась.

Об этом сообщают "Известия". По данным СМИ, документы уже находились на рассмотрении правительственной комиссии, однако стороны не успели согласовать все детали.

Теперь российская структура будет передана во временное управление.

Представители французской компании от комментариев отказались.

Ранее стало известно, что акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент" назначено единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО " Нестле Россия".