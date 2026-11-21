Москва21 нояВести.При строительстве жилого дома в Калининграде обнаружили авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Об этом в MAX сообщило ГУ МЧС по Калининградской области.
На улице Александра Невского в Калининграде при строительстве жилого дома обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области установили, что находка - авиационная бомба ФАБ-250говорится в мессенджере
Боеприпас с помощью подъемной техники пиротехники МЧС РФ погрузили на грузовик, вывезли на специальный полигон и уничтожили с соблюдением мер безопасности.
Всего с начала 2026 года на территории Калининградской области было обнаружено и уничтожено 19 763 взрывоопасных предмета времен Второй мировой, в том числе 96 авиабомб.